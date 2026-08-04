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Haberler Beşiktaş Avrupa Ligi yolu açık

Avrupa Ligi yolu açık

Beşiktaş, Kralove’yi elemesi halinde UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Dinamo Zagreb-Kauno Zalgiris eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. İlk maç 20 Ağustos’ta Tüpraş Stadı’nda yapılacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ağustos 2026 06:50
Avrupa Ligi yolu açık

MIDTJYLLAND gibi güçlü bir rakibi gol yemeden yenerek saf dışı bırakan Beşiktaş'a UEFA Avrupa Ligi kapıları açık... Siyah beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Hradec Kralove'yi elemesi halinde play off turunda rakibi belli oldu.

Temsilcimiz Midtjylland'a kıyasla daha kolay bir kura çekti. Kartal, Kralove engelini aşarsa Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Kauno Zalgiris (Litvanya) eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.

İlk maç 20 Ağustos'ta İstanbul'da, rövanş ise 27 Ağustos'ta deplasmanda oynanacak. Temsilcimiz Hradec Kralove'a elenmesi durumunda Konferans Ligi playoff turunda Panathinaikos (Yunanistan)-CSKA 1948 (Bulgaristan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

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