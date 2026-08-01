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Haberler Beşiktaş Müthiş ikili: Salih-Orkun

Müthiş ikili: Salih-Orkun

Beşiktaş’ın Midtjylland eşleşmesinde Orkun Kökçü ve Salih Özcan’ın orta sahadaki başarılı performansı beğeni topladı. İki yıldız, milli takımdaki uyumlarını siyah-beyazlılara da taşıdı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Müthiş ikili: Salih-Orkun

Avrupa Ligi ikinci eleme turunda Danimarka'nın güçlü ekibi Midtjylland'ı gol yemeden eleyen Beşiktaş'ın orta saha başarısı dikkat çekti. Kaptan Orkun Kökçü ile yeni transfer Salih Özcan'ın uyumu gözlerden kaçmadı. A Milli Takımımız'da orta sahada başarılı bir görüntü çizen ikili, bu uyumu siyah-beyazlılara da yansıtması yüzleri güldürdü. Midtjylland eşleşmesini 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle geçen Beşiktaş'ta Orkun ve Salih ön plana çıktı.

ITALIANO ÇOK GÜVENİYOR

İki maçta 2 gol atan Orkun Kökçü, takımın lideri olarak alkışları kaptı. Salih Özcan da defansif orta saha olarak takımın savunmasında kilit isim olmayı başardı. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'nun çok güvendiği iki yıldız, sezon içerisinde en önemli isimler olarak öne çıkacak. Orkun ve Salih'in hem saha içinde hem de saha dışındaki güçlü iletişimi Beşiktaş'a pozitif dönüş yapacak. İki futbolcunun saha içindeki başarısı A Milli Takımımız için de olumlu bir gelişme oldu.

KARA KARTAL'IN GOLCÜ KAPTANI

Orkun Kökçü'nün Beşiktaş formasıyla yakaladığı skorer kimlik dikkatlerden kaçmıyor. Siyah-beyazlı takımın kaptanı, geçtiğimiz sezondan bu yana 43 resmi maça çıkarken, 12 gol attı, 10 da asist yaptı. 22 gole direkt etki eden başarılı orta saha, yeni sezona da 2 maçta attığı 2 gol ile başladı.

SALİH'TEN BAŞARILI RAKAMLAR

Salih Özcan, Midtjylland maçlarında oynadığı futbol ve sergilediği mücadeleyle takdir topladı. 28 yaşındaki orta saha oyuncusu 15 ikili mücadelenin 9'unu kazanırken, yüzde 87'lik pas isabeti yakaladı. Özellikle hücum bölgesinde 15 pas yapan Salih, oyunun iki tarafını oynamasıyla beğeni kazandı

TÜM TAKIMA TEŞEKKÜR EDERİM

Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Salih Özcan, takıma çok kolay uyum sağladığını belirtti. 28 yaşındaki futbolcu, "Kendimi Beşiktaş'ta çok rahat hissettim. Takıma da teşekkür etmem lazım, antrenmanlarda ve kampta beni çok iyi karşıladılar. İlk maçlardaki iyi oyunun sebebi budur" yorumunu yaptı. Orkun Kökçü'den övgüyle bahseden Salih, "Orkun adına çok mutluyum. Çok kaliteli bir oyuncu. Şutları ve hücumdaki katkısıyla fark yaratıyor. İnşallah böyle devam eder" diye konuştu.

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