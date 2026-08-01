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Haberler Beşiktaş Bu eşleşme ödül

Bu eşleşme ödül

Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Beşiktaş'la karşılaşacak Çekya ekibi Hradec Kralove'nin Teknik Direktörü David Horejs önemli açıklamalar yaptı. Horejs, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ın mevcut kadrosu ile buraya gelmesi bile yeterli. Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamış, Dünya Kupası'nda forma giymiş Trossard'ı transfer ettiler. Bu eşleşme hepimiz için bir ödül. Böyle maçlar oynamak büyük bir ayrıcalık. İlk iki maçta gösterdiğimiz performansla tur atlamayı ve Beşiktaş gibi bir kulübü burada ağırlama fırsatını hak ettik."

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ağustos 2026 06:50
Bu eşleşme ödül

Avrupa Ligi üçüncü eleme turunda Beşiktaş'la karşılaşacak Çekya ekibi Hradec Kralove'nin Teknik Direktörü David Horejs önemli açıklamalar yaptı. Horejs, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş'ın mevcut kadrosu ile buraya gelmesi bile yeterli. Arsenal ile Premier Lig şampiyonluğu yaşamış, Dünya Kupası'nda forma giymiş Trossard'ı transfer ettiler. Bu eşleşme hepimiz için bir ödül. Böyle maçlar oynamak büyük bir ayrıcalık. İlk iki maçta gösterdiğimiz performansla tur atlamayı ve Beşiktaş gibi bir kulübü burada ağırlama fırsatını hak ettik."

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