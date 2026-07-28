Şimdilik masadan kalktık

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, Mohamed Salah transferinde şimdilik masadan kalktıklarını açıkladı. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde dün bir basın toplantısı düzenleyen Önder Özen, "Mohamed Salah gibi bir süper yıldızla temasa geçtik. Küresel bir yıldız, saygın bir futbolcu. Bununla alakalı çalışmalarımızı yaptık. Forma tüketimlerine kadar çalışmalar yapıldı. Kulübümüze cazip geldi. Salah ile 2 defa ben, 1 kez de hocamız Vincenzo İtaliano ile görüştü" diye konuştu.

OYUN ANLAYIŞINI ANLATTIM

Tecrübeli futbol adamı, Mısırlı oyuncuya Beşiktaş'ın oyun anlayışını anlattığını belirterek şöyle konuştu: "Takım kadrosu ve taraftarımızla ilgili bilgi verdim. Ertesi gün hocamızla taktik detaylarla ilgili görüşme yaptı. 21 Temmuz sonrası hem bilgi akışını ve hem de görüşmeleri zora sokacak finansal istekler oluşmaya başladı. İmaj hakları konusunda inanılmaz talepler geldi. Başkanımız Serdal Adalı, Salah transferinde şimdilik masadan kalktı. Biz teklifimizi yaptık. Durduğumuz yerden kıpırdamayacağız."

BAŞKA TEKLİF YAPMAYACAĞIZ

Futbol Direktörü Önder Özen, Mohamed Salah için yeni bir teklif yapmayacaklarını söyledi. Özen, "Salah'ın menajerinin elbette yasal bir komisyon talebi olabilir, ama bu komisyonun üzerine çıkmak illegal bir iştir. Teklifimize bir yanıt gelirse Mohamed Salah transferi değerlendirmeye alınabilir. Eğer oyuncunun temsilcisi devam etmek isterse, edebilir. Başka bir takımla görüştüklerini söylemiş, belki oradan sonuç alırlar" ifadelerini kullandı.

İLK AŞAMAYI TAMAMLADIK

Yaz transfer dönemini 3'e böldüklerini ifade eden Önder Özen "Birinci bölümde tamamen takımdaki eksikleri gidermeye odaklandık. İlk aşamayı tamamladık. İkinci aşamada, güçlendirebildiğimiz kadar kadroyu güçlendirmek istiyoruz. Ayın 15'ine kadar kendimize hedef belirledik. Son aşamamız 4 Eylül'e kadar, fırsat transferi olursa bunu değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.

İPLER VLAHOVIC'IN ELINDE

Önder Özen, Beşiktaş'ın gündemindeki Dusan Vlahovic'le ilgili konuştu. Deneyimli futbol adamı, "Oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu İtaliano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil, kontratlarını seçmek" dedi.

ORTA SAHAYA İKİ TAKVİYE

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano'nun orta sahaya 2 tane transfer talep ettiğini ifade eden Futbol Direktörü Önder Özen, "Bununla beraber bir savunma oyuncusu isteği var. Bir U23 oyuncusuyla transfer görüşmemiz oldu. Ayrıca taraftarlarımızın da bir santrfor beklentisi var, buna da cevap verilmek istenir" açıklamasını yaptı.

UDUOKHAI İLE YOLLAR AYRILIYOR

Önder Özen, Uduokhai ile yola devam etmeyeceklerini söyledi. Özen, "Uduokhai ve menajeri kulüp arayışlarına devam ediyor. Bundesliga ekipleri ile görüşüyor. Cruzeiro, Al Musrati ile ilgilendi ama, oyuncu o şehirde yaşamayacağını düşündü. Avrupa'da oynamak istiyor. Onana, Ricardo ve Mario takımdan ayrı çalışıyor" ifadelerini kullandı.

OLAITAN'A KALKAN OLDU

Midtjylland maçında 2 net pozisyondan yararlanamadığı için tepkilere hedef olan Junior Olaitan'a Önder Özen destek verdi. Beninli futbolcunun her maçta büyük efor sarfettiğini vurgulayan Özen, şöyle konuştu: "Şanssız iki tane pozisyonu oldu. Olabilir ama ne kadar büyük bir istekle oynadığını hepimiz gördük. Ona yapılanı doğru bulmuyorum. Hiçbir oyuncumuza yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu linç kültürünün ortadan kalkması, benim dileğimdir."

TARAFTARA MESAJ GÖNDERDİ

Önder Özen, Beşiktaşlı taraftarlara da mesaj gönderdi. 56 yaşındaki futbol adamı, "Elbette Gomez ve Quaresma gibi yıldızlar burada oynadı ve şampiyonluk yaşadı ama şampiyonluklar ciğerden oynayan futbolcularla gelmişti. Bir yıldızın peşinden giden değil, alın terinin peşinden giden taraftarlar Beşiktaşlılar" dedi.