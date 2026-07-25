Tiago Djalo’da sıkıntı çıkmadı

Midtjylland maçında 78. dakikada sakatlanan Tiago Djalo'da korkulan bir durum çıkmadı. Portekizli stoperin ciddi sorununun olmadığı belirtildi. Vincenzo İtaliano'nun tedbir amaçlı Djalo'yu kenara aldığı bildirildi. Deneyimli defansın 30 Temmuz'daki rövanşta sahada olması bekleniyor.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Midtjylland maçında 78. dakikada sakatlanan Tiago Djalo'da korkulan bir durum çıkmadı. Portekizli stoperin ciddi sorununun olmadığı belirtildi. Vincenzo İtaliano'nun tedbir amaçlı Djalo'yu kenara aldığı bildirildi. Deneyimli defansın 30 Temmuz'daki rövanşta sahada olması bekleniyor.