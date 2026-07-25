Nübel kalede güven verdi

Alexander Nübel performansıyla güven verdi. Alman kaleci, özellikle ayaklarına hakimiyeti ve attığı paslarla göz doldurdu. Beşiktaş taraftarları, 29 yaşındaki kaleciyi Oscar Cordoba ve Fabri'ye benzetti. Nübel özellikle maçın son bölümünde yaptığı kurtarışla avantajı takımında tuttu.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Alexander Nübel performansıyla güven verdi. Alman kaleci, özellikle ayaklarına hakimiyeti ve attığı paslarla göz doldurdu. Beşiktaş taraftarları, 29 yaşındaki kaleciyi Oscar Cordoba ve Fabri'ye benzetti. Nübel özellikle maçın son bölümünde yaptığı kurtarışla avantajı takımında tuttu.