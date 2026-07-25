Junior Olaitan’a özel destek

Junior Olaitan, Midtjylland karşısında 2 net fırsatı kaçırarak tribünleri kahretse de mücadelesi ve dinamizmiyle öne çıktı. Olaitan 90 dakika sahada kalırken, 3 ikili mücadele kazanma, 1 top kapma, 1 top uzaklaştırma ile oynadı. Beninli futbolcuyu maçın ardından Vincenzo İtaliano tebrik etti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Temmuz 2026 06:50
Junior Olaitan, Midtjylland karşısında 2 net fırsatı kaçırarak tribünleri kahretse de mücadelesi ve dinamizmiyle öne çıktı. Olaitan 90 dakika sahada kalırken, 3 ikili mücadele kazanma, 1 top kapma, 1 top uzaklaştırma ile oynadı. Beninli futbolcuyu maçın ardından Vincenzo İtaliano tebrik etti.