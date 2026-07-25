Hücumcu Kartal

UEFA Avrupa Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçında evinde Danimarka ekibi Midtjylland'ı 1-0 yenen Beşiktaş'ın hücum istatistikleri dikkat çekti. Teknik Direktör Vincenzo İtaliano yönetiminde ilk resmi maçına çıkan Kara Kartal, tek golle kazansa da hücumda önemli rakamlar elde etti. İtaliano'nun kafasındaki oyun planını henüz ilk maçtan sahaya yansıyan siyah-beyazlı takım beğeni topladı. Tüpraş Stadı'nda tribünler de futbolcuları alkışlarla kutladı.

DİKKAT ÇEKEN RAKAMLAR

Midtjylland karşısında 90 dakika boyunca 29 şut çeken Beşiktaş, yüzde 75'le topa sahip olma oranı yakaladı. 5 korner kullanan Kartal, 3.04'lük gol beklentisiyle dikkat çekti. Yüzde 88'lik isabetli pas oranı yakalayan siyah-beyazlılar, rakip ceza sahasında 40 kez topla buluştu. 1 topu direkten dönen ve 5 kez önemli fırsat kaçıran Vincenzo İtaliano'nun ekibi 22 de kilit pasla 90 dakikayı tamamladı. Kartal, 30 Temmuz'daki rövanş öncesi oyun ve skor olarak güven verdi.

KAPTAN ORKUN'DAN ŞOV

Siyah-beyazlı takımın kaptanı Orkun Kökçü, attığı gol kadar oynadığı futbolla da galibiyetin mimarı oldu. Maç boyunca 5 şut çeken, 1 gol çıkaran, 2 de isabet bulan milli futbolcu, hücumda 6 da kilit pas yaptı. Yıldız orta saha, tribünlerden en fazla alkış alan isimlerin başında geldi.

MURİLLO DİKKAT ÇEKTİ

Midtjylland karşılaşmasında Beşiktaş'ın hücum gücünde Amir Murillo'nun performansı da dikkatlerden kaçmadı. Panamalı sağ bek, maç boyunca 3 şut çekerken, 1 topu direkten döndü. 1 kilit pas, 1 isabetli orta ve 5 ikili mücadele kazanma ile oynayan Murillo, tribünlere umut aşıladı.

OH'TAN TAM İSABET

Kartal'ın golcüsü Hyeon- gyu Oh, Midtjylland karşısında gol atamasa da futboluyla alkış topladı. 13 pasın 13'ünde isabet yakalayarak yüzde 100'lük oran tutturan Oh, hücumda 3 kilit pas ve 3 şut çekerek verimli oynadı. Güney Koreli yıldız, 63 dakika oyunda kalırken Teknik Direktör Vincenzo İtaliano'dan alkışları topladı.