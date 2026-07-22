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Haberler Beşiktaş Joe Willock gelişmesi

Joe Willock gelişmesi

Newcastle United forması giyen Joe Willock'un temsilcisinin Beşiktaş'la transfer görüşmesi için İstanbul'a geldiği ileri sürüldü.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Temmuz 2026 06:50
Joe Willock gelişmesi
Taraflar arasında gerçekleştirilen temasların ardından temsilci İstanbul'dan ayrıldı. 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş'ta forma giymeye sıcak baktığı belirtilirken, görüşmelerin devam edeceği aktarıldı. Piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen İngiliz oyuncu, geçen sezon 39 maçta 1 gol ve 3 asistle oynadı.
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