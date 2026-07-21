Salah zirvesi

Beşiktaş yönetimi, Mohamed Salah ile yıllık 12 milyon euro'dan 1+1 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına varmıştı. Ancak dünya yıldızının menajeri Ramy Abbas'ın ek talepleri nedeniyle transfer tıkanma noktasına geldi. Kulüp Başkanı Serdal Adalı, Kolombiyalı menajerin kendi komisyonunu yüzde 35'lere çıkardığını ifade ederek "Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olmadığını düşünüyoruz" diye konuştu.

TALEBİ GERİ ÇEKİN

Siyah beyazlılar transferde strateji değiştirme kararı aldı. Adalı, Ramy Abbas'tan Mısırlı oyuncunun maliyetini yaklaşık 5 milyon euro artıran bu ek talebi geri çekmesini istedi. Adalı'nın transfer sürecinde yaşanan pürüzü gidermek için 34 yaşındaki oyuncuyla bire bir görüşme yapacağı ifade edildi. Eşi Magi'nin, Salah'ın Türkiye'de oynamasını istemesi, transfer için avantaj olarak görülüyor. Tecrübeli oyuncu da taraftarların yoğun ilgisinden dolayı Beşiktaş forması giymeye hevesli.

İSTANBUL'A KONSERE GELECEK

Beşiktaş camiasını Mohamed Salah heyecanı sararken, Mısırlı efsane ismin 2 Ağustos'ta İstanbul'a geleceği belirtildi. 34 yaşındaki futbolcu, Amr Diab'ın İstanbul Ataköy Marina'da vereceği konser için Boğaz'da lüks bir otelde rezervasyon yaptırdı. Salah, Arap pop müziğinin dünyaca ünlü ismine hayranlığıyla biliniyor.