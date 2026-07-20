Salah haftası

Siyah beyazlı camia, dünyaca ünlü bir yıldıza daha kavuşmak için gün sayıyor... Kalesini Alexander Nübel'le sağlama alan, Leandro Trossard'ı Premier Lig şampiyonu Arsenal'den kadrosuna katarak Avrupa'da büyük ses getiren Kara Kartal, Mohamed Salah'ın transferine de hafta içinde nokta koyacak. Atina'da tatilde bulunan 34 yaşındaki futbolcuyla her konuda mutabakata varan Beşiktaş yönetimi, ünlü yıldızın menajeri ve hukuki temsilcileriyle bir görüşme daha yapacak.

İLGİDEN MEMNUN

Zirvede sözleşme ile ilgili şartlar (imaj hakları) ve son detaylar görüşülecek. Daha sonra Mısır'ın yaşayan efsanesi, kendisini 1+1 yıllığına siyah beyazlı renklere bağlayacak mukaveleyi imzalayacak. Futbol direktörü Önder Özen'in sportif açıdan görüşünü aldığı Vincenzo İtaliano dev transfere onay verdi. Suudi Arabistan'dan gelen astronomik teklifleri elinin tersiyle iten Mohamed Salah'ın yoğun ilgiden memnun olduğu ve Beşiktaş'ta forma giymek istediği belirtildi.

EŞİ 'TÜRKİYE' DEDİ

Mohamed Salah'ın Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı seçmesinde en önemli faktör eşi Magi oldu. Mısırlı yıldız Avrupa, MLS (ABD Ligi) ve Körfez ülkelerinden birçok astronomik teklif alırken, eşi Magi tercihini Türkiye'den yana kullandı. Öte yandan Salah ailesinin Bodrum'da lüks bir villa satın aldığı öğrenildi.

FORMA REKORU KIRILACAK

Salah'ın transferi resmileştiği takdirde Beşiktaş forma satışından önemli bir geliri kasasına koyacak. Beşiktaşlı taraftarlar deneyimli yıldızın formasını satın almak için Kartal Yuvası'na akın edecek. Premier Lig'de geçen sezon giyilen ve en pahalıya satılan formalar listesinde Salah, Aston Villa maçındaki formasıyla 21 bin 438 sterlin (yaklaşık 1 milyon 360 bin lira) gelir elde ederek 4'üncü sırada yer almıştı.

'COME TO BEŞİKTAŞ' AKIMI

Siyah beyazlı taraftarlar yaz transfer döneminde coşku ve heyecanı bir arada yaşıyor. Leandro Trossard'dan sonra Mohamed Salah'la anlaşma sağlanması, camiayı sevince boğdu. Beşiktaşlı futbolseverler, Mısırlı yıldızın sosyal medya hesaplarını "Come to Beşiktaş" (Beşiktaş'a gel) mesajlarıyla doldurdu.

ADALI'DAN AÇIKLAMA

Başkan Serdal Adalı'dan Salah ile ilgili bir açıklama daha geldi. Adalı, "Salah transfere onay verdi. Ancak daha sonra medyada 'Transfer tamamlandı' haberleri çıkınca menajeri komisyonunu yüzde 35 seviyesine yükseltti. Bizim açımızdan böyle bir oranı kabul etmek mümkün değil" diye konuştu.