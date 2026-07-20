Yeni sezonda zirve mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak için yoğun mesai harcayan ve önemli isimleri renklerine katan siyah beyazlı kulüple ilgili sürpriz iddia ortaya atıldı. Vincenzo İtaliano yönetiminde kadrosunu sil baştan değiştiren Kartal'ın santrfor bölgesi için bomba bir golcüyü gündemine aldığı öne sürüldü. Beşiktaş transfer komitesinin Al Hilal forması giyen ancak Suudi Arabistan'da aradığını bulamayan Darwin Nunez için harekete geçtiği belirtildi.

Başkan Serdal Adalı, yıllık 20 milyon sterlin (yaklaşık 24 milyon euro) ile dünyanın en çok kazanan oyuncularından biri olan Uruguaylı golcüyü kiralamak için Al-Hilal'e 4 milyon euro kiralama bedeli ve başarıya bağlı (şampiyonluk ve 20 gol üzeri) 4 milyon euro'luk bonus teklif etti. Bu operasyonun perde arkasında 27 yaşındaki forvetin kulüp içinde yaşadığı kriz yatıyor. Nunez, kadrosunda Benzema ve Malcom gibi yıldızları barındıran Al-Hilal'de, teknik heyetle problem yaşıyor.

184 MİLYON EURO ÖDENDİ

Kariyerine Uruguay'ın Penarol takımının altyapısında başlayan Nunez'de yüksek potansiyel gören kulüpler, yıldız oyuncu için astronomik rakamlar ödedi. Tecrübeli golcü için bugüne kadar toplam 184 milyon euro bonservis bedeli verildi. Liverpool'un kasasından 2022 yaz döneminde tam 85 milyon euro bonservis ücreti çıktı.

INZAGHI İLE TERS DÜŞTÜ

Dünyaca ünlü golcü Karim Benzema'nın gölgesinde kalmayı sindiremeyen Darwin Nunez, teknik direktör Simone İnzaghi ile ters düştü. Al Hilal'den ayrılmayı kafasına koyan Uruguaylı golcü, 2026 Dünya Kupası'nda da 3 maçın 2'sinde yedek kulübesinden çıkamamıştı. Yıldız forvet yeniden Avrupa'da kariyerini sürdürmeye sıcak bakıyor.