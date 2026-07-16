CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Thierry Henry'den Leandro Trossard yorumu! "Arsenal çok özleyecek"

Thierry Henry'den Leandro Trossard yorumu! "Arsenal çok özleyecek"

Fransa’nın efsane oyuncusu Thierry Henry, Trossard’ın Arsenal’den ayrılışının ardından “Üzücü bir durum. Gollerinin yanı sıra zekası ve sakinliğiyle çok değerliydi. Her şeyini verdi. Arsenal onu sandığından daha çok özleyecek” dedi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Temmuz 2026 06:50
Thierry Henry'den Leandro Trossard yorumu! "Arsenal çok özleyecek"

Beşiktaş'ın Trossard'ı renklerine bağlaması, Avrupa'da gündem oldu. Arsenal'in ve Fransızların efsane oyuncusu Thierry Henry, Belçikalı yıldızın transferini değerlendirdi. Henry, "Trossard'ın Arsenal'den ayrılması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Üzücü bir durum. Her teknik direktörün hayal ettiği oyuncu tipiydi. Hiç şikayet etmedi, her zaman hazırdı. İlk 11'de ya da yedekten girsin, oyunu değiştirdi. Gollerinin yanı sıra zekası, hareketleri ve sakinliğiyle çok değerliydi. Başını dik tutarak ayrılıyor, Arsenal'e her şeyini verdi. Beşiktaş'ta ona en iyisini diliyorum. Arsenal onu sandığından daha çok özleyecek."

G.Saray'dan Fransa'ya transfer çıkarması!
Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip!
DİĞER
46 yaşındaki Murat Boz'dan dikkat çeken itiraf! Genetik korkusunu açıkladı
Haluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! Ahbap soruşturmasında Haluk Levent tutuklandı
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'dan flaş Ponomarenko kararı!
F.Bahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 01:11
Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! Okan Buruk'tan Icardi açıklaması! 01:10
G.Saray Icardi'ye veda etti! G.Saray Icardi'ye veda etti! 00:53
Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! Fenerbahçe'nin yıldızına Almanya'dan flaş talip! 00:53
Trabzonspor o transferi bitirdi! Trabzonspor o transferi bitirdi! 00:53
G.Saray transferi KAP'a bildirdi! G.Saray transferi KAP'a bildirdi! 00:53
Daha Eski
G.Saray'dan Foden bombası! G.Saray'dan Foden bombası! 00:53
Beşiktaş'tan Trossard açıklaması! Maliyeti... Beşiktaş'tan Trossard açıklaması! Maliyeti... 00:53
F.Bahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha! F.Bahçe'den Greenwood sonrası bir bomba daha! 00:53
Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! Süper Lig'de ilk hafta programı açıklandı! 00:53
F.Bahçe Greenwood'un geliş saatini açıkladı! F.Bahçe Greenwood'un geliş saatini açıkladı! 00:53
Duran'dan transfer resti! Galatasaray için... Duran'dan transfer resti! Galatasaray için... 00:53