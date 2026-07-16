Thierry Henry'den Leandro Trossard yorumu! "Arsenal çok özleyecek"

Beşiktaş'ın Trossard'ı renklerine bağlaması, Avrupa'da gündem oldu. Arsenal'in ve Fransızların efsane oyuncusu Thierry Henry, Belçikalı yıldızın transferini değerlendirdi. Henry, "Trossard'ın Arsenal'den ayrılması hakkında ne düşünüyorsun?" sorusuna şu yanıtı verdi: "Üzücü bir durum. Her teknik direktörün hayal ettiği oyuncu tipiydi. Hiç şikayet etmedi, her zaman hazırdı. İlk 11'de ya da yedekten girsin, oyunu değiştirdi. Gollerinin yanı sıra zekası, hareketleri ve sakinliğiyle çok değerliydi. Başını dik tutarak ayrılıyor, Arsenal'e her şeyini verdi. Beşiktaş'ta ona en iyisini diliyorum. Arsenal onu sandığından daha çok özleyecek."