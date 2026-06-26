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Beşiktaş'tan Morten Frendrup için teklif!

Beşiktaş, Vincenzo İtaliano'nun kadrosunda görmek istediği 25 yaşındaki Danimarkalı Morten Frendrup için Genoa'ya teklifte bulundu. İşte İtalyan basınında yer alan o iddia ve transferde yaşanan son gelişmeler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2026 10:53
Beşiktaş'tan Morten Frendrup için teklif!

La Repubblica gazetesinin haberine göre teknik direktör Vincenzo İtaliano, Genoa forması giyen Morten Frendrup'un kadroya katılmasını talep etti. Haberde Beşiktaş yönetiminin bu istek sonrası Serie A ekibine 20 milyon euro'luk teklifte bulunduğunu ileri sürüldü. Genoa'nın başka takımların da ilgilendiği Danimarkalı oyuncu için 'açık artırma' yaşanmasını umduğu ifade edildi. Kulübüyle 2 yıllık sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki ön libero, geçen sezon 39 maçta 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

BİTMEK BİLMEYEN ENERJİ

Danimarkalı yıldız bitmek bilmeyen enerjisi ve yüksek maç temposu ile ön plana çıkıyor. Top kapma konusunda, ikili mücadelelerde ve pres uygulamadaki başarısıyla dikkat çekiyor. Pozisyon bilgisi iyi olduğu için rakibin pas kanallarını kapatmada oldukça etkili. Ancak Morten Frendrup'un son pas kalitesi elit seviyede değil.

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