Beşiktaş'ta Wilfred Ndidi için gelen teklifler değerlendirilirken, transferin gerçekleşmesi halinde boşluğun Morten Frendrup ile doldurulabileceği ifade ediliyor. Danimarkalı ön liberonun güncel piyasa değerinin yaklaşık 15 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.

Takvim'in İtalyan basınından derlediği habere göre; Genoa cephesinin 25 yaşındaki futbolcu için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis beklentisi var. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan Frendrup'a, İtalyan hoca Vincenzo Italiano'nun da olumlu yaklaştığı aktarılıyor. Geride kalan sezonda Serie A'da 36 maça çıkan Frendrup, toplam 3.089 dakika sahada kaldı ve 1 gol kaydetti.