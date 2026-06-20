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Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara gelişmesi!

Beşiktaş, Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara'nın transferi için teklifte bulundu. 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız oyuncu ise siyah-beyazlıların verdiği maaşı yetersiz buldu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2026 06:50
Beşiktaş'ta Kassoum Ouattara gelişmesi!

Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan Beşiktaş, dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Serdal Adalı yönetimi, sol bek pozisyonu için rotasını Fransa'ya çevirdi. Ligue 1 ekibi Monaco'da forma giyen Kassoum Ouattara'yı radarına alan siyah-beyazlılar, 21 yaşındaki Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcunun transferi için teklifte bulundu. Ouattara, Beşiktaş'tan kendisine yapılan maaş teklifini ise yetersiz buldu. Fransız devinin, Beşiktaş'ın transfer teklifine şarta bağlı veya zorunlu satın alma opsiyonu ekletmek istediği de öğrenildi. Kara Kartal'ın sözleşmesi 2028'de bitecek olan Ouattara'yı kadrosuna katmak amacıyla tüm şartlarını zorladığı bildirildi. 2023 yılında Ameins SC'den Monaco'ya 2 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Kassoum Ouattara, bu sezon 24 maçta 1363 dakika süre aldı. 4 asist yapan 21 yaşındaki sol bek, 4 karşılaşmada sarı kart gördü.

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