Beşiktaş'a şampiyon kaleci: Agustin Rossi!

Transfer çalışmaları kapsamında kaleci takviyesi yapacak Beşiktaş'ta Flamengo'nun 1 numarası Agustin Rossi'nin ismi yeniden gündeme geldi. Ocak ayından bu yana siyah-beyazlıların yakından takip ettiği Arjantinli kaleci için temasların başlayacağı bildirildi. Brezilya basınında çıkan haberlerde, Beşiktaş'ın 30 yaşındaki file bekçisini uzun zamandır takip ettiği ve yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği vurgulandı. Brezilya ekibi Flamengo ile sözleşmesi 31 Aralık 2027 tarihinde sona erecek Rossi'nin Avrupa'da oynamaya sıcak bakabileceği aktarıldı.

RIVER PLATE DE İSTİYOR

Brezilya Serie A'nın en iyi kalecileri arasında yer alan ve piyasa değeri 10 milyon euro gösterilen Agustin Rossi, 2023'ten beri Flamengo'da forma giyiyor. İtalya pasaportu da bulunan Arjantinli file bekçisi, 2026 yılında şu ana kadar 31 resmi maçta süre aldı. Flamengo'nun 1 numarası olan Rossi'yi ülkesi Arjantin'den River Plate de izliyor. River Plate'in de yakın bir zaman içerisinde deneyimli eldivene teklif götüreceği kaydedildi. Başarılı kalecinin önünde Avrupa ya da ülkesine dönme seçeneğinin olduğu dile getirildi. Flamengo'nun ise Rossi'yi tutmak istediği vurgulandı.

FLAMENGO'DA 7 KUPA ALDI

Agustin Rossi, Flamengo kariyerinde tarihi başarılara imza attı. Brezilya ekibiyle tam 7 kupa kazanan Arjantinli kaleci önemli şampiyonluklar kazandı. Güney Amerika'da kulüpler bazındaki en büyük kupa olan Copa Libertadores'i kaldıran Rossi, aynı sezon turnuvanın da en iyi kalecisi seçilmişti.