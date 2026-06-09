Beşiktaş'tan transferde Nicolo Cambiaghi hamlesi!

Teknik direktörlük görevine Vincenzo İtaliano'yu getiren siyah- beyazlı kulüp, futbol direktörü Önder Özen'in liderliğinde İtalyan teknik adamın talep ettiği oyuncuları kadrosuna kazandırmak için transfer atağına kalktı.

Yaz döneminde 6 yabancı ve 1 yerli oyuncuyu kadroya kazandırmayı planlayan Beşiktaş yönetiminin, sağ kanat Riccardo Orsolini'nin ardından sol kanat takviyesi için Nicolo Cambiaghi'yi transfer listesine dahil ettiği ileri sürüldü.

TEDESCO KARAR VERECEK

48 yaşındaki İtalyan teknik adam, 25 yaşındaki eski öğrencisinin siyah-beyazlı takıma katkı sağlayacağına inanıyor. Tecrübeli hocanın daha önce kader birliği yaptığı isimlerle yola devam etmek istediği öğrenildi.

İtaliano'nun yerine Bologna'nın başına getirilen teknik direktör Domenico Tedesco'nun Nicolo Cambiaghi ile ilgili alacağı kararın transferde belirleyici olacağı aktarıldı. Serdal Adalı yönetimi, İtalyan hocanın vereceği nihai karara göre hareket edecek.

SÜRATLİ VE ÇOK YÖNLÜ

Nicolo Cambiaghi esas olarak sol kanatta görev yapan, ancak sağ kanat ve ikinci forvet bölgesinde de rol alabilen bir oyuncu. Takım oyununa katkıda bulunan ve geçiş hücumlarında oldukça etkili bir futbolcu. Sürati ve dripling özelliğiyle bire birde kolaylıkla adam eksiltebiliyor. Atletik özelliğiyle dikkat çeken Cambiaghi savunmasına da yardım etmeyi ihmal etmiyor.

ORSOLINI'YE ALAN AÇIYOR

Vincenzo İtaliano, Bologna'yı çalıştırdığı dönemde Cambiaghi'ye en çok sol kanatta görev verdi. Sağ kanatta oynayan Riccardo Orsolini ile uyumlu ikili oldu. 25 yaşındaki yıldız daha çok alan açan ve taşıyan oyuncu rolünde, kaleye yakın oynayan Orsolini ise Bologna'nın skoreri olarak öne çıktı.

LİGDE 7 GOLE ETKİ ETTİ

İtalyan sol kanat geçen sezon Bologna formasıyla farklı kulvarlarda 42 karşılaşmada süre aldı. Serie A'da 28 maçta forma şansı bulan Cambiaghi 3 gol, 4 asistlik performansıyla 7 gole doğrudan etki etti. UEFA Avrupa Ligi'nde ise 11 müsabakada 1 gol ve 2 asistle oynadı.

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTİYOR

1 kez İtalya Milli Takım formasını giyen Nicolo Cambiaghi'nin kulübü Bologna ile olan sözleşmesi Haziran 2029'da sona erecek. 25 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. İtalyan oyuncunun değeri, Aralık 2025'te 18 milyon euro ile zirve yapmıştı.

11 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Kırmızı-lacivertli kulüp, 2024 yılı yaz transfer döneminde Cambiaghi'yi transfer ederken Atalanta'ya 11 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Atalanta'nın altyapısından yetişen ve Reggiana, Empoli formaları da giyen tecrübeli futbolcu kariyerinde İtalya Ligi dışına hiç çıkmadı.