Razvan Lucescu da listede

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş'ta hoca adayları arasında Razvan Lucescu da yer alıyor. Siyah-beyazlıların, Filipe Luis'ten olumsuz cevap alınması halinde Razvan Lucescu ile görüşeceği kaydedildi. Yunanistan'da PAOK'u çalıştıran 57 yaşındaki Rumen hocanın Türkiye'ye gitmeye sıcak baktığı bildirildi.