Arda Okan Kurtulan hamlesi

Yerli rotasyonunu genişletmek isteyen Beşiktaş, Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan Kurtulan'ı takip ediyor. 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için İzmir kulübüyle temasa geçileceği bildirildi. Göztepe'de Haziran 2029'a kadar kontratı olan Arda Okan'ın Beşiktaş'a gitmeye sıcak bakacağı belirtildi. Genç yıldız bu sezon 32 resmi maçta 4 gol attı, 3 de asist yaptı.
Giriş Tarihi: 27 Mayıs 2026 06:50
