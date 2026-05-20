Oh: Her şey için teşekkür ederim hocam

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2026 06:50
Hyeon-gyu Oh, Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı teknik direktör Sergen Yalçın için veda paylaşımında bulundu. 24 yaşındaki Güney Koreli forvet paylaşımında "Beni Beşiktaş'a getirdiniz ve bana yeniden hayal kurma fırsatı verdiniz. Benim için yaptığınız her şeye minnettarım. Sizinle çalışmak bir onurdu. Umarım bir gün tekrar görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim hocam" ifadelerini kullandı.