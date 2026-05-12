Orkun gönülleri fethetti

Beşiktaş kaptanı Orkun'un Trabzonspor derbisinde sergilediği centilmen davranışlar alkış topladı. 25 yaşındaki futbolcu, karşılaşmanın son bölümünde bordo-mavili takımda oyuna giren Onuralp Çakıroğlu ve Boran Başkan'ı sahaya adım atarken tebrik etti. Milli yıldız ayrıca 90 dakika sonunda iki genç futbolcunun yanına giderek başarılar diledi. Orkun'un bu hareketleri sonrası Trabzonsporlu taraftarlar sosyal medyada "Milli futbolcu böyle olmalı" şeklinde yorum yaptı.