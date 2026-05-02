Xhaka mercek altında

Beşiktaş'ın, İngiltere Premier Lig takımı Sunderland'dan İsviçreli orta saha Granit Xhaka ile temasa geçtiği iddia edildi. 33 yaşındaki oyuncunun Beşiktaş'a transferine sıcak baktığı belirtiliyor. Ancak, Sergen Yalçın'ın oyuncunun yaşı nedeniyle temkinli davrandığı ve kulüp yönetiminin henüz konuyla ilgili nihai bir karar vermediği söyleniyor. Xhaka'nın kontratı Haziran 2028'de bitiyor.
02 Mayıs 2026 06:50
