Türkiye Kupası rotasyonu

Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Beşiktaş, 5 Mayıs'ta Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'u konuk edecek. Kötü geçen sezonu Türkiye Kupası'yla taçlandırmak isteyen siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın dünkü Gaziantep FK maçında büyük bir rotasyon yaptı. Yalçın ideal 11'inde yer alan oyunculardan sadece Ersin Destanoğlu'yla Olaitan'ı sahaya sürdü. Diğer 9 ismi ise kupa maçını düşünerek değiştirdi. Sergen Yalçın bu rotasyonu, "Çünkü kupa yarı finali oynayacağız. Bizim için sezonun en önemli maçı olacak belki de" diyerek değerlendirdi.