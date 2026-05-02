Şampiyonluk günü

Beşiktaş Erkek Hentbol Takımı, Adventure Erkekler Süper Ligi playoff turu 8. maçında bugün Spor Toto'yu konuk edecek. Siyah-beyazlılar kazanırsa şampiyon olacak. Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki maç saat 17.00'de başlayacak. Normal sezonu 20 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede tamamlayan Beşiktaş, play-off turunda ise geride kalan 7 maçta 7 galibiyet elde etti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
