Rashica korkuttu

Beşiktaş’ın Kosovalı yıldızı, maç öncesinde ısınırken sakatlandı. Rashica’nın durumu MR’dan sonra belli olacak
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2026 06:50
Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından Gaziantep FK karşısında ilk 11'e koyulan Milot Rashica, maç öncesinde ısınırken sakatlandı. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala ağrı hisseden yıldız oyuncu, kadrodan çıkarıldı ve yerine Junior Olitan'a ilk 11'de yer verildi. Kosovalı oyuncunun durumu, bugün çekilecek MR sonrasında belli olacak. Bu sezon 26'sı Süper Lig, 5'i Türkiye Kupası, 2'si Konferans Ligi Elemeleri ve 1'i de Avrupa Ligi Elemeleri olmak üzere 34 maça çıkan Rashica, 1524 dakika sahada kalırken, 2 gol ,6 asistlik performans sergiledi.