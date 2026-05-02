Beşiktaş’ın yeri ayrı

Almanya 2. Ligi'nde zirvede yer alan Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman, Beşiktaş günlerini anlattı. 2021- 22'de Beşiktaş'ta oynayan tecrübeli forvet, "Beşiktaş'la Süper Kupa kazandım. Bir Türk kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok anlamlıydı. Şampiyonlar Ligi'ni hatırlamak çok güzel. Bir Türk takımıyla bunu yapmak hep hayalimdi ve bunu Beşiktaş'la gerçekleştirdim" dedi.
02 Mayıs 2026 06:50
Almanya 2. Ligi'nde zirvede yer alan Schalke'nin kaptanı Kenan Karaman, Beşiktaş günlerini anlattı. 2021- 22'de Beşiktaş'ta oynayan tecrübeli forvet, "Beşiktaş'la Süper Kupa kazandım. Bir Türk kulübüyle Şampiyonlar Ligi'nde oynamak çok anlamlıydı. Şampiyonlar Ligi'ni hatırlamak çok güzel. Bir Türk takımıyla bunu yapmak hep hayalimdi ve bunu Beşiktaş'la gerçekleştirdim" dedi.