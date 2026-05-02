Asllani resitali

Beşiktaş'ın devre arasında İnter'den kiraladığı Kristjan Asllani, Gaziantep FK karşısında futbol resitali sundu. 24 yaşındaki Arnavut maestro, 8'de kazanılan kornerde topun başına geçti ve kafayla ağları havalandıran Djalo'ya asist yaptı. 22'de de Jota'nın yerde kalması sonrasında kazanılan penaltıyı kullanan yıldız maestro, kaleci Zafer'in avladı ve 22 dakikada futbol şov yaptı.

2 GOL, 2 ASİST KATKISI SAĞLADI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 14 resmi karşılaşmaya çıkan Asllani, bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı sağladı. Siyah-beyazlılar, bonservisi İnter'de bulunan Asllani'yi yarım sezonluğuna kiraladı. 24 yaşındaki yıldız orta sahanın siyah-beyazlılarla kiralık sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Genç futbolcu, sezonun ilk yarısını ise bir diğer İtalyan ekibi Torino'da geçirdi.

MUSTAFA 2. KEZ İLK 11'DE

Beşiktaş'ta 19 yaşındaki Mustafa, bu sezon 2. kez ilk 11'de görev aldı. Daha önce 31 Ocak'ta Konya maçında 11'de forma giymişti. 20 maçta oynayan genç santrfor, 15 Şubat'ta 3-2 kazanılan Başakşehir maçında da bu sezonki tek golünü kaydetti.

TAYLAN FORMUNU BULDU

Beşiktaş'ta büyük umutlarla Schalke'den transfer edilen Taylan, K.Gümrük maçının ardından G.Antep karşılaşmasında da ilk 11'de görev aldı. 20 yaşındaki genç sağ bek iyi bir futbol ortaya koyarken, diğer sağ bek Gökhan'ın da önüne geçti.