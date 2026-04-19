CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Samsunspor maçı muhtemel 11'i belli oldu!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30'uncu haftasında deplasmanda Samsunspor'a konuk olacak. Sergen Yalçın'ın öğrencileri bu mücadeleden mutlaka galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte kritik karşılaşma öncesi tüm önemli detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 06:50
Beşiktaş Süper Lig'in 30'uncu haftasında Samsunspor'a konuk olacak. Geçen hafta Antalyaspor'u 4-2 yenen Kartal, bugün kazanarak hem 2'de 2 yapmayı hem de kupa maçı öncesi moral bulmayı hedefliyor.

MUHTEMEL 11'LER

Samsunspor: Okan, Mendes, Yunus, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Sousa, Emre, Holse, Mouandilmadji.

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Asllani, Orkun, Olaitan, Cerny, Jota Silva, Oh.

İLK MAÇTA BERABERLİK

Siya-beyazlı takım, Süper Lig'in 30. haftasında bugün Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak zorlu mücadeleyi hakem Gürcan Hasova yönetecek. Hasova'nın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Esat Sancaktar yapacak. Dördüncü hakem ise Burak Pakkan. Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma Cengiz ve Ndiaye'nin karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitmişti.

3 FUTBOLCU YOK

Süper Lig'de oynadığı 29 müsabakada 16 galibiyet, 7 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 55 puanla 4'üncü sırada girdi. Geçen hafta taraftarı önünde Antalyaspor'u 4-2 yenen Kartal, bugün de kazanarak hem 2'de 2 yapmak hem de Ziraat Türkiye Kupası'nda perşembe günü oynayacağı Alanya sınavı öncesi moral bulmak istiyor. Siyah-beyazlılarda sarı kart cezalısı Emirhan, sakatlıkları bulunan Ndidi ve Kartal Kayra formasından uzak kalacak.

GÖZLER KAPTAN ORKUN'DA

2026 yılına müthiş bir giriş yapan ve 'skorer' kimliğiyle öne çıkan kaptan Orkun Kökçü, zorlu Samsunspor karşılaşmasında Beşiktaş'ın en önemli kozu olacak. Teknik direktör Sergen Yalçın, orta saha oyuncuları arasında birçok istatistikte zirvede yer alan ve Süper Lig'de 7 gol, 9 asistlik performansıyla 16 gollük katkı yapan 25 yaşındaki yıldıza çok güveniyor.

BEŞİKTAŞ 35-11 ÖNDE

İki takım Süper Lig'de 66'ncı kez karşılaşacak. Beşiktaş 65 maçın 35'ini kazanırken, Karadeniz temsilcisi ilk kez Süper Lig'e çıktığı 1969-1970 sezonundan bu yana yapılan karşılaşmalarda 11 galibiyet elde etti. 19 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlı ekip 103 kez fileleri havalandırdı, kırmızı-beyazlı takım 60 gol kaydetti.

5 OYUNCU KART SINIRINDA

Siyah-beyazlı takımda 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kaleci Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra savunmacılar Amir Murillo, Emmanuel Agbadou ve Rıdvan Yılmaz ile orta saha oyuncusu Salih Uçan, bugün Samsunspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecekler.

F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi
Mustafa Çulcu'dan Sane'nin pozisyonu için flaş yorum!
DİĞER
Ebru Gündeş’le yaşadığı aşkla konuşulmuştu…Berke Hürcan şimdi ne yapıyor?
Gülistan Doku soruşturmasında eski Vali Tuncay Sonel'in oğlu tutuklandı | "Katil" sloganlarıyla linç girişimi
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray Başkent'te kazandı!
Okan Buruk'tan derbi açıklaması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Mustafa Çulcu'dan Sane'nin pozisyonu için flaş yorum! Mustafa Çulcu'dan Sane'nin pozisyonu için flaş yorum! 01:13
Okan Buruk'tan derbi açıklaması! Okan Buruk'tan derbi açıklaması! 01:12
G.Saray Başkent'te kazandı! G.Saray Başkent'te kazandı! 01:12
"G.Saray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız..." "G.Saray'ı şampiyon yapmak istemiyorsanız..." 01:12
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi F.Bahçe'de flaş ayrılık! Rizespor maçı sonrası bileti kesildi 01:12
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 01:12
Daha Eski
G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon G.Saray'ın golü iptal edildi! İşte o pozisyon 01:12
Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde kötü haber! Galatasaray'a Bernardo Silva transferinde kötü haber! 01:12
Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu! Sadettin Saran, Ederson hakkında konuştu! 01:12
Kocaeli'de kazanan çıkmadı! Kocaeli'de kazanan çıkmadı! 01:12
"Bu ligde adalet herkes için eşit mi?" "Bu ligde adalet herkes için eşit mi?" 01:12
Kritik maçta 3 puan İkas Eyüpspor'un! Kritik maçta 3 puan İkas Eyüpspor'un! 01:12