Beşiktaş'ta transferde gündem Danilho Doekhi!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek ve eksik bölgelere takviye planlayan siyah- beyazlılar, Almanya'da Union Berlin'de oynayan Hollandalı stoper Danilho Doekhi'ye yöneldi. Bundesliga temsilcisiyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 27 yaşındaki savunmacı için harekete geçildi. Alman basınında yer alan haberlerde, Beşiktaş'ın Doekhi konusunda ciddi olduğu vurgulandı.

İNGİLİZ EKİPLERİN RADARINDA

Deneyimli stoperi, İngiltere'den Aston Villa ve Leeds United'ın da takip ettiği aktarıldı. Beşiktaş'ın iki Premier Lig ekibiyle yarış içerisinde olduğu kaydedildi. Kartal'ın Doekhi konusunda harekete geçerek temaslar kurduğu iddia edildi. 1.90 boyundaki stoperin de sezon sonunda kontratı bitince takımda kalmayacağı ve yeni bir kulübe gitmek istediği bildirildi. 2022-2023 sezonundan beri Union Berlin'de olan Danilho Doekhi'nin piyasa değeri 13 milyon euro.

AJAX'TAN YETİŞTİ

Danilho Doekhi, Hollanda'da Ajax altyapısından yetişti. Ajax'ın alt yaş takımlarında şampiyonluklar kazanan Doekhi, daha sonra Vitesse'ye transfer oldu. 27 yaşındaki stoper, Ajax'ın U19 takımı ve U21 takımı ile şampiyonluklar kazandı.

YAZIN GÜNDEMDEYDİ

Siyah-beyazlılar, sezon başında yaz transfer döneminde de Danilho Doekhi'yi gündemine almıştı. Sezon başında transferi düşünülen ancak gerçekleşmeyen 27 yaşındaki savunmacı, Union Berlin'de kalmıştı. Beşiktaş da stoper bölgesine yaz döneminde Tiago Djalo ve Felix Uduokhai'yi getirmişti.

HAVA TOPLARINA HAKİM

Transfer listesinde yer alan Danilho Doekhi, 1.90'lık boyuyla dikkat çekiyor. Hem savunmada hem de hücumda hava toplarına hakim olan 27 yaşındaki stoper, Union Berlin'de golcü kimliğiyle öne çıktı. Defanstan ileriye çıkışlarıyla bilinen Doekhi, Alman ekibinde 15 gole imzasını attı ve kafa toplarında başarılı oldu.