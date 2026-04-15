Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş

Gençlere forma şansı

CIES’in hazırladığı raporda Süper Lig takımları arasında genç futbolculara en fazla forma şansı veren kulüp Beşiktaş oldu. Kartal, yüzde 8.3’lük ortalamasıyla ilk sırada yer buldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2026 06:50


Cıes tarafından hazırlanan raporda Avrupa futbolunda genç yıldızlara en fazla şans tanıyan kulüpler sıralandı. 21 ve daha alt yaşlardaki oyuncuları baz alınarak hazırlanan listede Beşiktaş, bu alanda Süper Lig'de ilk sırada geldi.

Siyah-beyazlıların yüzde 8.3'lük forma şansı verme ortalamasıyla öne çıktığı gösterildi. Beşiktaş bu sezon 18 yaşındaki forvet Mustafa Hekimoğlu, 19 yaşındaki kanat oyuncusu Devrim Şahin, 20 yaşındaki sağ bek Taylan Bulut, 19 yaşındaki stoper Yasin Özcan'a forma şansı verdi.

Beşiktaş'ı Süper Lig'de bu alanda takip eden kulüpler Göztepe (yüzde 8.1) ile Karagümrük (yüzde 6.5) oldu. Avrupa'da ise yüzde 44.7'lik ortalamayla Danimarka temsilcisi FC Nordsjaelland ilk sırada geldi.

