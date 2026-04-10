Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta tek hedef Avrupa vizesi! Kupa 2 için 2 senaryo var

Üçüncülük şansı mucizelere kalan ve UEFA Avrupa Ligi’ne katılmayı hedefleyen siyah-beyazlı takımın Kupa 2 vizesi alabilmesi için önünde iki senaryo bulunuyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Şampiyonluk yarışına erken havlu atan Beşiktaş, önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'ne katılmayı hedefliyor. Trendyol Süper Lig'de sezonu dördüncü sırada bitirecek olan takım ülkemizi UEFA Konferans Ligi'nde temsil edecek. Puan cetvelinde ikinci sıradaki Fenerbahçe ve üçüncü durumdaki Trabzonspor'un 11 puan gerisinde olan siyah-beyazlı takımın üçüncülük şansı artık mucizelere kaldı. Kartal'ın Kupa 2 vizesi alabilmesi için önünde iki temel senaryo bulunuyor.

HEDEF KUPA ZAFERİ

SENARYO 1: Ziraat Türkiye Kupası'nda grubunu namağlup lider tamamlayan ve çeyrek finale adını yazdıran Beşiktaş, bu kulvarda şampiyonluğa ulaşırsa UEFA Avrupa Ligi'ne play-off turundan itibaren katılma hakkını elde edecek.

SENARYO 2: Hem lig şampiyonluğunun hem de Ziraat Türkiye Kupası'nın Süper Lig'i ilk 3 sırada bitiren takımlar tarafından kazanılması. Bu durumda da Kartal, Kupa 2 vizesi alacak ve turnuvaya ikinci eleme turundan dahil olacak.

GÜÇLÜ RAKiPLER

İkinci senaryonun gerçekleşmesi durumunda, Beşiktaş'ı ikinci eleme turunda Avrupa tecrübesi olan zorlu rakipler bekliyor. İşte bazı muhtemel rakipler: Ajax (Hollanda), Braga (Portekiz), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Midtjylland (Danimarka), Karabağ (Azerbaycan), Gent (Belçika), Panathinaikos (Yunanistan), Ludogorets (Bulgaristan).

ERKEN VEDA ETTİ

Beşiktaş sezon başında UEFA Avrupa Ligi'ne katılım sağlamadan veda etmişti. Geçen sezon ligi dördüncü sırada bitiren siyah-beyazlılar, 2. Eleme Turu'nda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile karşılaşmıştı. Rakibine İstanbul'da 4-2, rövanşta ise 2-0 mağlup olan Kartal, Kupa 2'ye erken havlu atmıştı.

F.Bahçe'de yeni sezon belirsizliği!
Galatasaray'dan flaş Van Dijk bombası!
Gülsim Ali’den çok konuşulacak oyuncu itirafı! "Karaktere çok inanma dedim..."
CHP'li Bozbey'in paravanı koruması çıktı: 500 para transferi 10 milyonluk villa
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama!
F.Bahçe'ye sakatlık müjdesi!
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! 01:19
G.Birliği’nde moral yemeği G.Birliği’nde moral yemeği 01:09
Kayseri'de biletlere hücum Kayseri'de biletlere hücum 01:08
Kazanacağız Kazanacağız 01:07
bizim bir hayalimiz var bizim bir hayalimiz var 01:05
Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! Vedat Muriqi'den flaş Fenerbahçe itirafı! 01:03
Daha Eski
Kaptandan 1+1 imza Kaptandan 1+1 imza 01:02
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:59
F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! F.Bahçe Beko play-off'u garantiledi! 00:57
F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! F.Bahçe'den Asensio'nun son durumu hakkında açıklama! 00:34
Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. Fenerbahçe Beko, sahasında Real Madrid'e kaybetti. 00:34
ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! ÇBK Mersin, EuroCup şampiyonu! 00:34