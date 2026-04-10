Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta hedef mutlak galibiyet! İşte Beşiktaş'ın Hesap.com Antalyaspor maçı muhtemel 11'i

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29. haftası evinde Hesap.com Antalyaspor'u ağırlayacak. Geçen hafta alınan Fenerbahçe mağlubiyetini unutturmak isteyen siyah-beyazlılar mutlak galibiyet parolası ile sahaya çıkıyor. İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Nisan 2026 06:50
Fenerbahçe'ye uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 29'uncu haftasının açılış maçında Antalyaspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Murat Altan yapacak. 28 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 yenilgi yaşayan Kartal, haftaya 52 puanla dördüncü sırada giriş yaptı.

İLK YARIDA 3-1 KAZANDI

Beşiktaş'ta tüm hesaplar 3 puan üzerine yapıldı. Sergen Yalçın'ın öğrencileri, taraftarı önünde galip gelerek hem Fenerbahçe yenilgisinin yaralarını sarmak hem de dördüncülükteki yerini daha da sağlamlaştırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Antalya'da oynanan karşılaşmayı siyahbeyazlı takım 3-1'lik skorla kazanmıştı. Kartal'ın gollerini Tammy Abraham, Tiago Djalo ve Jota Silva kaydetmişti. Ev sahibinin tek sayısı ise Yohan Boli'den gelmişti.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Siyah-beyazlılarda 5 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaleci Ersin Destanoğlu, Emirhan Topçu, Amir Murillo, Rıdvan Yılmaz ve Salih Uçan, bu akşam sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Samsunspor deplasmanında forma giyemeyecekler.

EMİRHAN DÖNÜYOR

Süper Lig'de 22 Şubat'ta Dolmabahçe'de oynanan Göztepe maçında sakatlanan ve sahalardan yaklaşık 1.5 ay uzak kalan Emirhan Topçu, Fenerbahçe derbisinin kadrosuna dahil edilmişti. Dev karşılaşmada süre alamayan milli stoperin bu akşam savunmada Djalo ile birlikte görev yapması bekleniyor.

TAYLAN BULUT KADRODAN ÇIKARILDI

Beşiktaş'ın sağ beki Taylan Bulut geçirdiği diş operasyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldı. Yapılan açıklamada "Yaşadığı perikoronit problemi nedeniyle diş operasyonu geçiren futbolcumuz Taylan Bulut, Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Antalyaspor ile oynayacağı müsabakanın kadrosundan çıkarılmıştır" denildi.

NDIDI FORMA GİYEMEYECEK

Beşiktaş'ta Antalyaspor karşısında Ndidi forma giyemeyecek. Fenerbahçe derbisinde gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Nijeryalı orta saha, dev karşılaşmada sakatlık geçirip oyuna devam edememişti. Uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama saptanan tecrübeli oyuncunun Samsunspor maçında da takımdaki yerini almasının zor olduğu öğrenildi.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK

Siyah-beyazlı takım iç sahada Akdeniz ekibine büyük üstünlük kurdu. Cezası sebebiyle biri Eskişehir'de olmak üzere Antalyaspor ile ev sahibi takım ünvanıyla 29 maç yapan Kartal, söz konusu müsabakalarda rakibini 19 kez mağlup etti. Beşiktaş, kırmızı-beyazlı ekibe 4 kez kaybederken, 6 karşılaşma ise beraberlikle neticelendi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

BEŞİKTAŞ: ERSİN, MURILLO, DJALO, EMİRHAN, RIDVAN, ASLLANI, SALİH, ORKUN, CERNY, OLAITAN, OH

HESAP.COM ANTALYASPOR: JULIAN, ERDOĞAN, VEYSEL, GIANNETTI, PAAL, CEESAY, SARIC, SAFURI, BALLET, STORM, STREEK

