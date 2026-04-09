CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın yeni orta sahası Real Madrid'den! Fenerbahçe de istemişti

Orta sahaya takviye yapmayı planlayan Beşiktaş yönetimi yeni sezonda iddialı bir takviye yapmayı planlıyor. Siyah-beyazlı ekip, Real Madrid'de forma giyen bir orta saha oyuncusunu markaj altına aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro oluşturmak isteyen Beşiktaş yönetimi, transfer çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Kış döneminde teknik direktör Sergen Yalçın'ın talimatıyla yaş ortalamasını gençleştiren siyah-beyazlılar, yazın en az 5 bölgeye takviye yapmayı planlıyor. Orta sahaya 'lider' oyuncu arayışındaki Beşiktaşlı kurmayların rotayı İspanya'ya çevirdiği ve Real Madrid'de futbol kariyerini sürdüren Dani Ceballos'u transfer listesine dahil ettiği öne sürüldü.

AYRILMAK İSTİYOR

Marca'nın haberine göre; eflatun-beyazlı kulüp ile olan mukavelesi Haziran 2027'de bitecek olan 29 yaşındaki yıldız, Başkent ekibinden ayrılmayı kafasına koydu. Real Madrid yönetiminin tecrübeli oyuncuya transfer için kolaylık sağlayacağı aktarıldı. La Liga devinin talep ettiği bonservis bedelinin 10 milyon euro seviyelerinde olduğu öğrenildi. Dani Ceballos'un düzenli olarak forma giyebileceği bir kulübe transfer olmak istediği ifade edildi.

16.5 MİLYON EURO ÖDEDİLER

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Dani Ceballos, 2017 yazında Real Betis'ten Real Madrid'e transfer olmuştu. La Liga devinin kasasından bu transfer için 16.5 milyon euro bonservis bedeli çıkmıştı. 2019 sezonunda Arsenal'e kiralık olarak giden yıldız oyuncu, 2 yıllık İngiltere macerasının ardından kulübüne geri dönmüştü.

FENERBAHÇE DE İSTEMİŞTİ

İspanyol orta sahayı geçen sezon yaz döneminde Fenerbahçe Kulübü de istemişti. O dönem başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç, Dani Ceballos ile ilgilendiklerini, maliyeti nedeniyle transferden vazgeçtiklerini açıklamıştı. Fransız futbolunun köklü kulübü Marsilya'nın yanı sıra La Liga temsilcisi Real Betis de oyuncuyla yakından ilgileniyor.

ÇOK YÖNLÜ YILDIZ

29 yaşındaki futbolcu çok yönlü olması nedeniyle teknik direktörlere taktiksel esneklik sağlayabiliyor. Merkez orta sahanın yanı sıra 8 veya 10 numara pozisyonunda da görev yapabilecek becerilere sahip. Dar alanda çalım atma yeteneği ve pas kalitesi üst düzeyde olan Ceballos, pres altındayken soğukkanlı yapısıyla topu kolay kolay kaybetmiyor. Hücum organizasyonlarını yönlendirme konusunda oldukça başarılı.

13 KEZ MİLLİ OLDU

Deneyimli oyuncu, 13 kez İspanya Milli Takımı'nda forma giydi. İlk kez 2018 yılında o dönemin teknik direktörü Luis Enrique tarafından milli davet alan Dani Ceballos, UEFA Uluslar Ligi'nde İspanya'nın 3-2 kazandığı Hırvatistan maçında tek golünü kaydetmişti. 29 yaşındaki futbolcunun ayrıca 2 asisti bulunuyor.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
