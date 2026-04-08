Murillo’ya yakın takip

Fenerbahçe derbisinde kafa travması geçiren Amir Murillo, 10 Nisan Cuma günü Antalyaspor deplasmanında ilk 11'de olacak. Deneyimi sağ bekin maç gününe kadar hazır olacağı ve kadroda yer alacağı ifade edildi. Derbide sağ bek noktasında sıkıntılar yaşayan siyah-beyazlılarda teknik heyetin ekstra önemler üreteceği bildirildi.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2026 Çarşamba 06:51
