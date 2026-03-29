Ziraat Türkiye Kupası
Mane bombası

Mane bombası

33 yaşındaki Senegalli’nin Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Mane bombası

Sergen Yalçın yönetiminde yeniden yapılanmanın ilk adımını kış transfer döneminde atan ve kadrosunu 7 oyuncuyla güçlendiren siyah-beyazlılar büyük oynuyor. Bir yandan takımdan ayrılacak oyuncular yavaş yavaş netlik kazanırken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor. Takımın kanayan yarası sol kanada mutlaka takviye yapmayı planlayan siyah-beyazlıların Suudi Arabistan Pro Ligi takımlarından Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane'yi gündemine aldığı ileri sürüldü.

SÖZLEŞMESİ YAZIN BİTİYOR

Al-Nassr kulübüne yakınlığıyla bilinen Byan Nassr, siyah-beyazlı yönetimin Senegalli golcüye teklif yaptığını iddia etti. Haziran 2026'da Suudi Arabistan temsilcisiyle mukavelesi sona erecek olan dünyaca ünlü yıldızın takımdan ayrılmaya ve Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Transferde en belirleyici unsurlardan biri yıldız oyuncunun yüksek yıllık ücreti. Beşiktaşlı kurmayların oyuncuya sunacağı mali paket ve Mane'nin yıllık ücretinde yapacağı indirim sürecin seyrini belirleyecek.

HAYIRSEVER GOLCÜ

İnançlı bir Müslüman olarak tanınan Sadio Mane, hayır işleriyle gönülleri fethediyor. 33 yaşındaki golcü, kazancının büyük kısmını ülkesi Senegal'de okul, hastane, stadyum gibi projeler inşa etmek için harcamasıyla biliniyor. Doğduğu köy Bambali'de modern bir okul yaptıran Mane, öğrencilere kıyafet, okul malzemesi ve maddi destek sağlıyor. Hayırsever yıldız, daha önce yaptığı açıklamada "Ferrari'ye, jetlere ihtiyacım yok. Halkımın buna ihtiyacı var" ifadelerini kullanmıştı.

DÜNYA DEVLERİNDE OYNADI

Kariyerine Metz'de başlayan Mane, Salzburg ve Southampton'da forma giydi. Liverpool'a transfer olduktan sonra kariyerinin altın dönemini geçirdi. İngiliz devinde şampiyonluklar yaşadıktan sonra Bundesliga kulübü Bayern Münih'te forma giyen deneyimli forvet, 2023 yazında 30 milyon euro bonservis karşılığında Suudi Arabistan macerasına yelken açtı.

380 GOLLÜK KATKI

Sayısız kupa kaldıran gol makinesi Sadio Mane, profesyonel kariyeri boyunca 623 karşılaşmada görev aldı. Toplam 253 kez fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcu, 127 de asist yaparak forma giydiği takımlarda 380 gole direkt etki etti. Al Nassr'da ünlü yıldız Ronaldo ile birlikte oynayan Mane, Suudi Arabistan ekibinde 47 gol, 32 asistlik performans sergiledi.

Galatasaray, iki Liverpool'lu yıldızın peşinde!
F.Bahçe'den Fares Chaibi harekatı!
Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı
G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo!
Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı Kante'den transfer açıklaması! O takıma açık kapı bıraktı 00:20
G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! G.Saray'a Fransa'dan genç dinamo! 00:20
Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi! Beşiktaş istiyordu G.Saray devreye girdi! 00:20
F.Bahçe'den Kostic sürprizi! F.Bahçe'den Kostic sürprizi! 00:20
Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! Beşiktaş'tan Brezilya çıkarması! 00:20
G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak G.Saray'a Zaniolo piyangosu! Kasayı dolduracak 00:20
Daha Eski
Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı! Nagelsmann'dan flaş Leroy Sane kararı! 00:20
Musaba'dan flaş transfer itirafı! Musaba'dan flaş transfer itirafı! 00:20
Kosova-Türkiye maçına İngiliz hakem Kosova-Türkiye maçına İngiliz hakem 00:20
Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! Dursun Özbek'ten flaş Icardi hamlesi! 00:20
Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! Hadergjonaj'dan Türkiye maçı sözleri! 00:20
Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! Sergen Yalçın'ın derbi planı belli oldu! 00:20