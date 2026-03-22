Ziraat Türkiye Kupası
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için flaş iddia! Premier Lig devleri peşine düştü

Sezonun ikinci yarısındaki mükemmel performansıyla Beşiktaş’ı tek başına taşıyan kaptan Orkun Kökçü’yü İnter’den sonra Premier Lig’in köklü kulüpleri Manchester United ile Tottenham Hotspurs da radarına aldı. İşte detaylar... | Son dakika BJK spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2026 Pazar 06:50
Yaz döneminde Benfica'dan tarihi bonservis bedeli ödenerek transfer edilen ve Beşiktaş'taki macerasına istediği gibi başlayamayan Orkun Kökçü, 2026 yılında bir açıldı pir açıldı. Birbirinden güzel golleri ve asistleriyle gemisini yürüten 25 yaşındaki kaptanın yukarıya doğru ivmelenen performansı, devlerin ilgisini çekiyor. Rus temsilcisi Zenit ara transfer döneminde milli yıldız için 30 milyon euroyu gözden çıkarmış ancak siyah-beyazlı yönetim bu teklifi geri çevirmişti.

50 MİLYON EURO

Yıldız oyuncu 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine alternatif orta saha arayışındaki İnter'in gündemine geldi. Son olarak Premier Lig'in köklü kulüpleri Manchester United ve Tottenham Hotspurs'un da Orkun Kökçü'yü yakın takibe aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Orkun için bonservis beklentisi net... Siyah-beyazlı yönetimin milli futbolcu için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

A MİLLİ TAKIM'IN KOZU

Beşiktaş'ın maestrosu Orkun, A Milli Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosuna davet edildi. 25 yaşındaki yıldız, kritik Romanya müsabakası öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'nın en önemli kozlarından biri olacak. 46 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Orkun 3 kez ağları havalandırırken, 9 da asist yaptı.

G.Saray'da Silva heyecanı! Transfer için tarih verdi
F.Bahçe'den Nunez bombası!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
Girne'den Kapalıçarşı'ya "Halil Falyalı" ağı! "Ladin" çözüldü kirli ağ göründü | Kara parayı futbolcu katili Kadayıfçıoğlu ailesi akladı
Icardi için flaş transfer iddiası!
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti!
Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Çorumspor maçı 07:48
Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri Vanspor - SMS Grup Sarıyerspor maçı bilgileri 07:36
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:36
PSG deplasmanda farklı kazandı! PSG deplasmanda farklı kazandı! 01:35
Icardi için flaş transfer iddiası! Icardi için flaş transfer iddiası! 01:30
Daha Eski
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 01:28
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:12
Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! Kenan Yıldız'ın golü galibiyete yetmedi! 01:11
Osimhen ile ilgili flaş itiraf! Osimhen ile ilgili flaş itiraf! 00:42
Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! Osimhen'in sakatlığındaki flaş detay! 00:39
Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! Genç yıldızın ailesi F.Bahçe'yi reddetti! 00:39