Beşiktaş'ta Orkun Kökçü için flaş iddia! Premier Lig devleri peşine düştü

Yaz döneminde Benfica'dan tarihi bonservis bedeli ödenerek transfer edilen ve Beşiktaş'taki macerasına istediği gibi başlayamayan Orkun Kökçü, 2026 yılında bir açıldı pir açıldı. Birbirinden güzel golleri ve asistleriyle gemisini yürüten 25 yaşındaki kaptanın yukarıya doğru ivmelenen performansı, devlerin ilgisini çekiyor. Rus temsilcisi Zenit ara transfer döneminde milli yıldız için 30 milyon euroyu gözden çıkarmış ancak siyah-beyazlı yönetim bu teklifi geri çevirmişti.

50 MİLYON EURO

Yıldız oyuncu 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan Hakan Çalhanoğlu'nun yerine alternatif orta saha arayışındaki İnter'in gündemine geldi. Son olarak Premier Lig'in köklü kulüpleri Manchester United ve Tottenham Hotspurs'un da Orkun Kökçü'yü yakın takibe aldığı öğrenildi. Beşiktaş'ın Orkun için bonservis beklentisi net... Siyah-beyazlı yönetimin milli futbolcu için 50 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

A MİLLİ TAKIM'IN KOZU

Beşiktaş'ın maestrosu Orkun, A Milli Takımımız'ın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off maçları aday kadrosuna davet edildi. 25 yaşındaki yıldız, kritik Romanya müsabakası öncesi teknik direktör Vincenzo Montella'nın en önemli kozlarından biri olacak. 46 kez Ay-Yıldızlı formayı giyen Orkun 3 kez ağları havalandırırken, 9 da asist yaptı.