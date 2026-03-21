Büyük kaptan

Ligin ikinci yarısına fırtına gibi giren Orkun, üst üste 7 maçta skor katkısı yaptı ve attığı 4 gol ve yaptığı 4 asistle 'gerçek Orkun'u göstermeye başladı. Kocaelispor maçında sarı kart cezası nedeniyle oynayamayan Orkun, Galatasaray derbisini boş geçti. Gençlerbirliği maçında 1 gol attı.

Son Kasımpaşa mücadelesinde de 1 gol ,1 asistlik galibiyetin mimarı oldu. İkinci devrede 10 maçın 9'unda forma giyen kaptan, 6 gol, 5 asistle Beşiktaş'ın yükselişindeki baş mimar olmayı başardı.

İKİNCİ YARI FIRTINA GİBİ

Sezon başında Benfica'dan satın alma opsiyonuyla kiralana Orkun Kökçü, Süper Lig'in ilk yarısında sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefine oturmuştu. Özellikle Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart sonrasında siyah-beyazlı taraftarların hışmına uğrayan milli oyuncu, skor katkısı yapmakta da zorlamış, ligin ilk yarısını gol atamadan 3 asistle tamamlamıştı. Ancak Orkun, ikinci yarıda takıma alıştı ve kaptanlığın verdiği sorumluluğu da yerine getirmeye başladı.