CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Kartal kanatlandı

Kartal kanatlandı

6 aydır deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, Süper Lig’de en fazla toplam şut (174) ve isabetli şut (63) çeken takım konumunda. Kartal ceza sahası içinde de en fazla topla buluşan (245) ekip oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mart 2026 Salı 06:50
Kartal kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği'ni Başkent'te Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş moral bulurken, 2026 yılındaki yükselişini sürdürdü. Siyah-beyazlılar yeni yılda birçok istatistikte ezeli rakiplerini geride bırakırken, zirvede yer aldı. Kartal Trendyol Süper Lig'de en fazla toplam şut (174) ve isabetli şut (63) çeken takım oldu. Beşiktaş, aynı zamanda bu süreçte rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (245) ekip konumunda.

YENİLGİYİ UNUTTULAR

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır rakip sahada bileği bükülmedi. Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen Beşiktaş, son 11 deplasmanda 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Gençlerbirliği'ne konuk olduğu son üç Süper Lig sınavını gol yemeden kazanan Kartal, rakibinden ilk yarının da rövanşını aldı. Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda sezonun ilk devresinde oynanan müsabakada Başkent ekibine 2-1 mağlup olmuştu.

24 PUANA KİLİTLENDİLER

Gençlerbirliği galibiyetiyle morallenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi vizesi için hedefini ilk aşamada üçüncülük olarak belirledi. Siyah-beyazlı takım kalan 8 karşılaşmaya da galibiyet parolasıyla çıkacak. Kartal hanesine 24 puan yazdırıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş ikinci Fenerbahçe ve üçüncü Trabzonspor'un 8'er puan gerisinde yer alıyor.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
