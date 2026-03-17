Kartal kanatlandı

Trendyol Süper Lig'in 26'ncı haftasında Gençlerbirliği'ni Başkent'te Junior Olaitan ve Orkun Kökçü'nün golleriyle 2-0 yenen Beşiktaş moral bulurken, 2026 yılındaki yükselişini sürdürdü. Siyah-beyazlılar yeni yılda birçok istatistikte ezeli rakiplerini geride bırakırken, zirvede yer aldı. Kartal Trendyol Süper Lig'de en fazla toplam şut (174) ve isabetli şut (63) çeken takım oldu. Beşiktaş, aynı zamanda bu süreçte rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan (245) ekip konumunda.

YENİLGİYİ UNUTTULAR

Siyah-beyazlıların Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır rakip sahada bileği bükülmedi. Son olarak 19 Eylül 2025'te Göztepe'ye deplasmanda 3-0 yenilen Beşiktaş, son 11 deplasmanda 7 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadı. Gençlerbirliği'ne konuk olduğu son üç Süper Lig sınavını gol yemeden kazanan Kartal, rakibinden ilk yarının da rövanşını aldı. Beşiktaş Tüpraş Stadı'nda sezonun ilk devresinde oynanan müsabakada Başkent ekibine 2-1 mağlup olmuştu.

24 PUANA KİLİTLENDİLER

Gençlerbirliği galibiyetiyle morallenen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi vizesi için hedefini ilk aşamada üçüncülük olarak belirledi. Siyah-beyazlı takım kalan 8 karşılaşmaya da galibiyet parolasıyla çıkacak. Kartal hanesine 24 puan yazdırıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.

Beşiktaş ikinci Fenerbahçe ve üçüncü Trabzonspor'un 8'er puan gerisinde yer alıyor.