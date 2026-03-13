Kupada avantaj

Beşiktaş Türkiye Kupası'nda final yolunda ev sahibi olmanın avantajını kullanmak istiyor. Çeyrek finalde Alanyaspor'u konuk edecek Kartal, rakibini elerse Konyaspor-Fenerbahçe eşleşmesinin galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Bu müsabaka da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2026 Cuma 06:50
