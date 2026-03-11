Kartal kenetlendi

Derbide Galatasaray'a 1-0 kaybeden ve 17 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş'ta camia kenetlendi. Siyah-beyazlılar, hem hakem hatalarına tepkilerinde hem de Başkan Serdal Adalı ve Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın açıklamaları sonrası ortak noktada buluştu. Taraftar grupları başta olmak üzere siyah-beyazlı tribünler takımlarına destek mesajları paylaşmaya başladı. Sergen Yalçın ve futbolcular da bir araya gelip kenetlendi.

TARAFTARDAN TAM DESTEK

Ligde 26. haftada 15 Mart Pazar günü Ankara'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak Beşiktaş'a taraftarlardan büyük destek gelecek. Siyah-beyazlılar, Ankara'da takımlarını özel bir organizasyonla karşılayacak. Başkentte takımını yalnız bırakmayacak taraftarların, 19 Mart Perşembe günü de Tüpraş Stadı'nda Kasımpaşa ile yapacakları maçta tribünleri doldurması hedefleniyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim de takıma tam destek veriyor.