Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın İnter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristjan Asllani, Tuttomercato'ya konuştu. Asllani, kısa sürede uyum sağladığını kaydederek, "Beşiktaş'a kiralık olarak geldim ama burada kalmak istiyorum. Beşiktaş, bir futbolcunun hayal edebileceği her şeye sahip. Her zaman şampiyonluk için oynuyor ve ben de bunu başarmak istiyorum. Taraftarlar da olağanüstü" dedi. Sergen Yalçın'la çalışmak istediğini aktaran 24 yaşındaki Arnavut orta saha oyuncusu, "Sergen Yalçın'ın benden ne beklediğini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar elde edeceğimi hissediyorum" ifadelerini kullandı.

6 MAÇTA 1 ASİST YAPTI

Kristjan Asllani, Fenerbahçe'de toplamda 6 resmi maça çıktı. Ligde 5, kupada da 1 maçta forma giyen Arnavut futbolcu, 1 asist yaptı ve 325 dakika sahada kaldı. 24 yaşındaki yıldız, ilk çıktığı Konyaspor mücadelesinde kırmızı kart da görmüştü.