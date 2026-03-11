Ana hedef kupa zaferi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluk amaçlıyor. Kara Kartal, gruptan lider çıkıp çeyrek finale yükseldiği turnuvada mutlaka zafer hedefliyor. Son olarak 2023-2024 sezonunda zirveye çıkan Beşiktaş, Sergen Yalçın ile de daha önce 2020- 21 sezonunda kupayı kazanmıştı. Siyah-beyazlılar kupa zaferiyle Avrupa biletini de kolaylıkla almak istiyor.
