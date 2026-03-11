Beşiktaş'ın Süper Lig fikstüründe önemli bir detay göze çarpıyor. Kartal, Gençlerbirliği deplasmanını geçtikten sonra üst üste 3 hafta İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlılar, iç sahada Kasımpaşa, Kadıköy'de Fenerbahçe ve tekrar iç sahada Antalyaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2026 Çarşamba 06:50
Beşiktaş'ın Süper Lig fikstüründe önemli bir detay göze çarpıyor. Kartal, Gençlerbirliği deplasmanını geçtikten sonra üst üste 3 hafta İstanbul'da olacak. Siyah-beyazlılar, iç sahada Kasımpaşa, Kadıköy'de Fenerbahçe ve tekrar iç sahada Antalyaspor ile karşılaşacak.