TFF hamlesi

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’nın Galatasaray derbisindeki hakem hataları nedeniyle TFF’ye çıkarma yapması bekleniyor
Beşiktaş Kulübü, Galatasaray derbisinin ardından Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) VAR odası ve odanın bulunduğu koridorun kamera kayıtlarını talep etmişti. Dev maç öncesi TFF'ye giderek hakemlerin yönetiminde standart olması gerektiğini vurgulayan Başkan Serdal Adalı'nın derbideki hakem kararları sonrası federasyona çıkarma yapacağı öğrenildi. Adalı, özellikle VAR sisteminde yer alan hakemlerle ilgili duyduğu rahatsızlığı iletecek. Siyah-beyazlı kulübün Başkanı'nın sadece Beşiktaş için değil diğer kulüplerin de benzer problemleri yaşamaması adına bu adımı atacağı aktarıldı.