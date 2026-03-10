Murillo geldi, Taylan Bulut yolcu

Amir Murillo transferi sonrası Beşiktaş'ta yaz döneminde ayrılık yaşanması bekleniyor. Panamalı oyuncu başarılı performansıyla göz doldururken, ilk 11'deki yerini garantiledi. Son maçlarda kadroya giremeyen ve üçüncü oyuncu konumuna düşen Taylan Bulut'un düzenli olarak forma giyebileceği bir takıma gitmek istediği öğrenildi. Gurbetçi oyuncunun temsilcisi, yönetimle görüşmek için İstanbul'a geldi. 20 yaşındaki futbolcu sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle Schalke 04'ten transfer edilmişti.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
