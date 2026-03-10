CANLI SKOR ANA SAYFA
İyi ki doğdun Asllani

İyi ki doğdun Asllani

Beşiktaş Kulübü, kış döneminde İnter'den zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralanan Kristjan Asllani'nin doğum gününü kutladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Bugün futbolcumuz Kristjan Asllani'nin doğum günü. İyi ki doğdun Asllani, mutlu yıllar" ifadeleri kullanıldı. Arnavut futbolcu, Süper Lig'de forma şansı bulduğu 5 maçta 1 asist yaptı.

İyi ki doğdun Asllani
Beşiktaş Kulübü, kış döneminde İnter'den zorunlu olmayan satın alma opsiyonuyla kiralanan Kristjan Asllani'nin doğum gününü kutladı. Resmi internet sitesinden yapılan açıklamada "Bugün futbolcumuz Kristjan Asllani'nin doğum günü. İyi ki doğdun Asllani, mutlu yıllar" ifadeleri kullanıldı. Arnavut futbolcu, Süper Lig'de forma şansı bulduğu 5 maçta 1 asist yaptı.
