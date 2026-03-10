CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Hedef yeni seri

Hedef yeni seri

Galatasaray’a yenilerek 17 maç aradan sonra mağlubiyetle tanışan Beşiktaş, gözünü Gençlerbirliği maçına çevirdi. Kartal Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek yeniden galibiyet serisi yakalamak istiyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Hedef yeni seri

Trendyol Süper Lig'deki dev maçta Galatasaray'a 1-0 mağlup olan siyah-beyazlı takımın 17 maçlık yenilmezlik serisi sona ermişti. Yaklaşık 4 ay sonra sahadan istemediği netice ile ayrılan ve taraftarlarını üzen siyahbeyazlı ekip, Süper Lig'de geride kalan tüm karşılaşmalara galibiyet parolasıyla çıkacak. Kartal gözünü 26'ncı haftada deplasmanda oynanacak Gençlerbirliği maçına çevirdi. Beşiktaş, Ankara deplasmanından 3 puanla dönerek hem yeniden yükselişe geçmek hem de galibiyet serisi yakalamayı hedefliyor.

HÜCUM ORGANİZASYONLARI YETERSİZ KALDI

Teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularına sahada aynı mücadele ve öz veriyi kalan maçlarda da sürdürmeleri gerektiğini söyledi. Bu arada siyah-beyazlılarda derbideki mağlubiyet sonrası teşhis konuldu. Beşiktaş istatistiksel olarak ezeli rakibinden üstün olarak görülse de sahadaki verimsizlik yenilginin ana nedeni olarak görüldü. Özellikle hücum organizasyonlarında yetenek, son vuruş kalitesi ve konsantrasyon eksikliği dikkat çekti. Yeni transferler Hyeon-Gyu Oh, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan beklentilerin altında kaldı.

İLK YARIDA ÜRETİM YOK

Siyah-beyazlılar rakip kaleyi zorlamasına rağmen 11'e 11 devam eden oyunda net gol pozisyonu üretemedi. Beşiktaş topa daha çok sahip olsa da ilk yarıda Galatasaray savunmasını aşamadı. Leroy Sane'nin oyun dışı kalmasının ardından etkili olan Kartal, 24 şut denemesinden gol çıkaramadı. Bunda son vuruşlardaki beceri eksikliğinin yanı sıra kaleci Uğurcan Çakır'ın performansı en önemli faktör oldu.

