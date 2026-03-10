CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
El Bilal Toure mumla aranıyor

El Bilal Toure mumla aranıyor

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve sol uyluk arka adale tendonunda yırtık tespit edilen El Bilal Toure'nin hücuma kattığı değer bir kez daha orta çıktı. Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Malili oyuncunun yokluğunda Olaitan, bekleneni veremedi. Teknik direktör Sergen Yalçın orijinal bölgesi orta saha olan Beninli futbolcuyu zorunluluktan sol kanata kaydırmıştı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
El Bilal Toure mumla aranıyor

Başakşehir karşılaşmasında sakatlanan ve sol uyluk arka adale tendonunda yırtık tespit edilen El Bilal Toure'nin hücuma kattığı değer bir kez daha orta çıktı. Kocaelispor ve Galatasaray maçlarında sakatlığı nedeniyle görev yapamayan Malili oyuncunun yokluğunda Olaitan, bekleneni veremedi. Teknik direktör Sergen Yalçın orijinal bölgesi orta saha olan Beninli futbolcuyu zorunluluktan sol kanata kaydırmıştı.

6 GOL VE 5 ASİSTLİK PERFORMANS

El Bilal Toure, siyah-beyazlı formayla 2 ayrı kulvarda 18 maçta görev yaptı. Malili forvet 6 gol ve 5 asistlik performansla 11 gole direkt etki etti. 24 yaşındaki futbolcu toplamda 15 gol attığı takdirde 15 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. El Bilal Toure'nin Kartal'da kalması için 9 gol daha atması gerekiyor.

