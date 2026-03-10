Dijital zorbalık sürüyor

Galatasaray derbisindeki performansı nedeniyle eleştirilen Vaclav Cerny, İnstagram hesabını kapatmıştı. Çekyalı oyuncunun hem kendisine hem de eşine yönelik yoğun tepkilerin ve hakarete varan ifadelerin ardından bu kararı aldığı öğrenildi. Sezon başında benzer vakalar yaşanmıştı. 4-2 kaybedilen Shakthar Donetsk maçı sonrası taraftarlar bazı oyuncuları eleştiri yağmuruna tutmuştu. O dönem David Jurasek ile ayrılık aşamasında olan Keny Arroyo yoğun tepkilerin ardından sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Siyah-beyazlı kulüp "Dijital zorbalığa hayır" paylaşımı yapmıştı.
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
